Собянин уволил Алексея Паламарчука с должности замглавы Депздрава

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин уволил Алексея Паламарчука с должности заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"Освободить Паламарчука Алексея Григорьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", – говорится в документе.

Там отмечается, что Паламарчук покинул должность по собственной инициативе.

Ранее Собянин назначил Наталию Гусеву на должность главы управы района Силино.