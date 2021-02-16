Собянин назначил Наталию Гусеву главой управы района Силино

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Наталия Гусева назначена на должность главы управы района Силино. Соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"Назначить Гусевy Наталию Юрьевну на должность главы управы района Силино Москвы", – говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что контракт с Гусевой заключается на срок полномочий мэра столицы, не превышающий максимальный срок замещения должности главы управы, который установлен городским законодательством.

Ранее Собянин назначил Антона Никитенко на должность главы управы столичного района Теплый Стан.