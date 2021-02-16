Собянин назначил Антона Никитенко главой управы района Теплый Стан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин назначил нового главу управы столичного района Теплый Стан. Документ был опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Назначить Никитенко Антона Юрьевича на должность главы управы района Теплый Стан Москвы", – указано в тексте.

Согласно представленному распоряжению, служебный контракт с Никитенко заключен сроком на один год. При этом продолжительность его работы не может превышать срок полномочий мэра Москвы.

В ноябре 2020 года Сергей Собянин назначил глав управ трех районов Москвы. Должность руководителя управы района Котловка заняла Елена Пахомова, пост главы управы Ломоносовского района получила Ксения Кравцова, а руководителем управы Гагаринского района был назначен Евгений Вишняков.

