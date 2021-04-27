Игорь Войстратенко назначен главой Мосгосстройнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил Игоря Войстратенко на должность председателя комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.

"Назначить Войстратенко Игоря Михаиловича на должность председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", – говорится в документе.

Игорь Войстратенко родился в 1966 году. С 2019 года работал на посту первого зампреда Мосгосстройнадзора.

Как сообщалось, прежний глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко умер в возрасте 62 лет. О его смерти стало известно 23 апреля.