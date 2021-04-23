Скончался председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Олег Антосенко умер на 63-м году жизни. Об этом сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Ушел из жизни председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Дмитриевич Антосенко – талантливый государственный деятель, ответственный руководитель, настоящий профессионал своего дела, который многое сделал для развития строительной отрасли в стране", – заявил он.
Шапошников отметил, что Антосенко успешно возглавлял Мосгосстройнадзор на протяжении многих лет, отдавая все силы в осуществлении контроля за строительством и столичной градостроительной политикой.
"Своим созидательным трудом, неравнодушным отношением к людям, высокими деловыми и человеческими качествами он заслужил искреннее уважение коллег и единомышленников", – подчеркнул спикер, выразив также глубокие соболезнования семье и близким Антосенко.
Олег Антосенко родился в 1959 году. Занимал должность главы Мосгосстройнадзора с 2014 года. До этого работал на посту первого заместителя председателя этого ведомства, а был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО).
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