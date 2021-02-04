Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов

Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин

В Москве скончался бывший главный санитарный врач столицы Николай Филатов, сообщили РБК в НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова.

Филатову было 66 лет. Точная причина его смерти не называется.

Свою карьеру после обучения в Первом Московском медицинском университете Николай Филаторв начал в должности эпидемиолога и работал на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Должность главного санитарного врача Москвы он занимал в период с конца 1980-х годов по 2012 год.

Филатов был удостоен звания заслуженного врача России.

