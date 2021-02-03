Скончалась советский и российский киновед Лидия Зайцева

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На 90-м году жизни умерла советский и российский киновед Лидия Зайцева, сообщает ТАСС со ссылкой на декана сценарно-киноведческого факультета ВГИКа Вячеслава Марусенкова.

"Сегодня не стало Лидии Алексеевны. Она замечательный педагог, ученый, который воспитал немало выдающихся людей. Для ВГИКа и для киноведения в целом это большая утрата", – сказал Марусенков.

Лидия Зайцева родилась в 1931 году в Москве. После окончания филфака МГУ поступила в аспирантуру ВГИКа. С 1974 года руководила мастерской киноведения. Она является заслуженным работником культуры РФ, кавалером ордена Дружбы и членом Союза кинематографистов РФ.