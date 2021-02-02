Ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько умер в Волгограде

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Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько скончался в Волгограде, сообщает РИА Новости.

Загорулько ушел из жизни в возрасте 96 лет после продолжительной болезни. В последние часы жизни он находился дома.

Профессор прошел всю Великую Отечественную войну, сражался под Сталинградом. Он обладает множеством наград, включая орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

После войны Загорулько стал ученым. Он основал в Волгограде первый классический университет. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского.