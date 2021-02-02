Скончался экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Назарчук

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Политик, экс-председатель алтайского Заксобрания, бывший министр сельского хозяйства Александр Назарчук скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По предварительной информации, как заявили в правительстве Алтайского края, причиной смерти Назарчука могла стать утечка газа в доме.

Точные обстоятельства случившегося будут известны по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Доследственную проверку по факту смерти Назарчука также проводит Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

"Проводится предварительная проверка. Следователи ночью работали на месте. Причина смерти пока не установлена – в таком возрасте она может быть практически любой", – уточнили в ведомстве.

Александр Назарчук продолжительное время работал в качестве министра сельского хозяйства РФ, также занимал пост депутата Госдумы и члена Совета Федерации, возглавлял парламент Алтайского края в течение 12 лет.

