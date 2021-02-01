Умер актер Виктор Павлюченков

Фото: кадр из фильма "Батюшка", 2008 год, режиссер – Василий Мищенко

Актер театра и кино Виктор Павлюченков скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"1 февраля на 58-м году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков", – говорится в сообщении.

Павлюченков в 1990 году закончил обучение в ГИТИСе. За свою карьеру он сыграл более 20 ролей в кино, в частности в таких картинах, как "Батюшка", "Атаман", "Апостол" и ряде других.

В качестве сценариста Виктор Павлюченков работал на каналах ТВЦ, РТР, РЕН ТВ. Был членом Ассоциации каскадеров России.

Причина смерти артиста пока не уточняется.

