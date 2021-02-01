В США скончался сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор

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Американский сценарист и продюсер Марк Уилмор, известный по работе с мультсериалом "Симпсоны", умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

О смерти сценариста также рассказал его брат, комик Ларри Уилмор. По словам мужчины, смерть Марка – следствие борьбы с коронавирусом и некоторыми другими заболеваниями.

Марк Уилмор присоединился к команде создателей "Симпсонов" в 2002 году. За участие в создании эпизода Eternal moonshine of the Simpson Mind он удостоился премии Emmy.

Также сценарист работал в сериале F Is for Family и над рядом других проектов в качестве исполнительного продюсера и актера озвучки.

В январе также скончался американский исполнительный продюсер Дэвид Ричардсон, причастный к созданию "Симпсонов". Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

