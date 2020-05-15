Поклонники "Симпсонов" выяснили реальный возраст Гомера

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны", создатель Мэтт Грейнинг

Зрители американского мультсериала "Симпсоны" рассказали о новом открытии. Фанаты выяснили реальный возраст главного персонажа популярного шоу – Гомера, сообщает ИА "НСН".

Внимательные поклонники заметили, что в 16-й серии четвертого сезона показаны водительские права Гомера. В удостоверении видна дата рождения героя: 12 мая 1956 года. Оказалось, что недавно Гомеру исполнилось 64 года.

В 1989 году, когда состоялась премьера первой серии, отцу семейства было 33 года. Семья Симпсонов состоит из пяти членов: отца Гомера, матери Мардж, их дочерей Лизы и Мэгги и сына Барта.

Сериал продолжает выходить и в 2020 году. Известно, что самый продолжительный в истории американского телевидения мультсериал могут закрыть. В итоге 32-й сезон может стать заключительным.