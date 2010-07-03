Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15:53

Новый сезон "Симпсонов" может стать последним

культура за рубежом

Фото: стоп-кадр из мультипликационного сериала "Симпсоны"

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время прекратить снимать, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

По его словам, 31-й сезон популярного проекта, стартовавший в сентябре 2019 года, может стать для "Симпсонов" последним, передает "Газета.ру".

"Исходя из того, что я слышал, ему скоро придет конец. Не могу утверждать об этом, но я слышал, что текущий год – его последний", – отметил Эльфман.

При этом он отметил, что поражен долголетием "Симпсонов", премьера которых состоялась еще в конце 1980-х годов.

"Я поражен тем, что сериал продержался так долго. Поймите, когда я написал эту сумасшедшую мелодию для сериала, то не ожидал, что ее вообще кто-нибудь услышит", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пользователи Disney+ не нашли в сборнике всех эпизодов "Симпсонов" серию с Майклом Джексоном. Речь идет о первом эпизоде третьего сезона, получившем название "Совершенно безумный папа". Эта серия вышла в сентябре 1991 года. Отмечалось, что сценарий создавался специально под Майкла Джексона, который выступил приглашенной звездой шоу.

Журналисты предположили, что серию могли вырезать из-за недавнего скандала, который связан с Майклом Джексоном. В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм "Покидая Неверлэнд", где несколько потерпевших обвинили легендарного музыканта Майкла Джексона в педофилии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика