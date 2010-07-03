Новый сезон "Симпсонов" может стать последним

Фото: стоп-кадр из мультипликационного сериала "Симпсоны"

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время прекратить снимать, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

По его словам, 31-й сезон популярного проекта, стартовавший в сентябре 2019 года, может стать для "Симпсонов" последним, передает "Газета.ру".

"Исходя из того, что я слышал, ему скоро придет конец. Не могу утверждать об этом, но я слышал, что текущий год – его последний", – отметил Эльфман.

При этом он отметил, что поражен долголетием "Симпсонов", премьера которых состоялась еще в конце 1980-х годов.

"Я поражен тем, что сериал продержался так долго. Поймите, когда я написал эту сумасшедшую мелодию для сериала, то не ожидал, что ее вообще кто-нибудь услышит", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пользователи Disney+ не нашли в сборнике всех эпизодов "Симпсонов" серию с Майклом Джексоном. Речь идет о первом эпизоде третьего сезона, получившем название "Совершенно безумный папа". Эта серия вышла в сентябре 1991 года. Отмечалось, что сценарий создавался специально под Майкла Джексона, который выступил приглашенной звездой шоу.

Журналисты предположили, что серию могли вырезать из-за недавнего скандала, который связан с Майклом Джексоном. В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм "Покидая Неверлэнд", где несколько потерпевших обвинили легендарного музыканта Майкла Джексона в педофилии.

