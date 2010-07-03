Композитор "Симпсонов" подал в суд на создателей сериала

06 августа, 20:12
06 августа, 20:12
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Фото: кадр из мультипликационного сериала "Симпсоны"
На создателей мультсериала "Симпсоны" подали в суд. 78-летний композитор Альф Клаузен заявил, что был уволен из творческой группы два года назад из-за возраста и предполагаемой инвалидности. Об этом пишет РИА Новости.
Иск Клаузен направил в Верховный суд Лос-Анджелеса. Как отмечается в тексте, шоураннеры объяснили его замену тем, что сериалу нужна музыка "в другом направлении". Композитор считает это объяснение ложью. В иске также сказано, что Клаузена заменили человеком "существенно моложе".
Альф Клаузен писал музыку для "Симпсонов" с 1990-го по 2017 годы. Он поучаствовал в создании более 560 эпизодов шоу, руководил оркестром из 35 человек, сочинял песни, реплики и вариации на главную тему сериала. Композитора 23 раза номинировали на премию "Эмми", выиграл он лишь дважды – наград удостоились его композиции "We Put the Spring in Springfield" (1997 год) и "You're Checkin" (1998 год).
"Симпсоны" – самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. На сегодняшний день отснято 30 сезонов (658 серии). Первая мини-серия Good night была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Показ полноценных эпизодов начался 17 декабря 1989 года на канале Fox. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим сериалом XX века.
6 февраля 2019 года "Симпсонов" продлили на 31-й и 32-й сезоны. Трансляции 31 сезона на Fox стартуют 29 сентября 2019 года.
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