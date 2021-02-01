Умер поэт Виктор Коваль

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На 74-м году жизни скончался поэт Виктор Коваль. Об этом рассказал его друг Сергей Гандлевский.

"Соболезнования родным и всем нам. Если я заочно представлял Коваля новому знакомому, то говорил, что, если бы мне довелось объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова талант, проще было бы показать ему Витю", – написал Гандлевский в Facebook.

Виктор Коваль родился в 1947 году в столице. С 1970-х годов он начал писать стихи. Коваль был членом Союза писателей Москвы и Союза художников России. Наравне с Львом Рубинштейном, Михаилом Айзенбергом и Сергеем Гандлевским являлся участником поэтической группы "Альманах".