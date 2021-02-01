Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.
На церемонии присутствовал военный оркестр, который в том числе исполнил гимн Российской Федерации. После был произведен салют холостыми патронами.
Церемония прощания с Василием Лановым состоялась в Театре имени Вахтангова в понедельник, 1 февраля.
Гражданскую панихиду посетили глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова и другие.
Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, педагог Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Ранее у него диагностировали коронавирус, артисту потребовалась госпитализация.
Соболезнования в связи с кончиной актера выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.
Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова. За общественную и культурную деятельность Ланового неоднократно представляли к государственным наградам.
Сотни человек собрались у Театра им. Вахтангова, чтобы попрощаться с Василием Лановым
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