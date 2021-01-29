Коллеги Ланового выразили соболезнования в связи с его смертью

Поздним вечером 28 января стало известно, что ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой. Ему было 87 лет. Вспоминаем самые яркие роли актера, а также вклад, который он внес в отечественное искусство.



Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

"Потеря для всей страны"

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что причиной смерти Ланового стал коронавирус. Известно, что актера госпитализировали с COVID-19 в начале января вместе с его супругой актрисой Ириной Купченко, у которой также выявили инфекцию. Тогда она рассказывала, что после КТ у Ланового обнаружили 5% поражения легких, которое развилось на фоне пневмонии. По данным СМИ, позже эта цифра увеличилась до 60%.

Незадолго до смерти артиста Кирилл Крок сообщил, что Лановому стало хуже, он переведен в реанимацию и находится под наблюдением врачей. Также актера подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Эту информацию подтвердил его друг, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. К сожалению, спасти Ланового не удалось.

Прощание с артистом состоится в его родном Вахтанговском театре 1 февраля. Герасимов также сообщил, что актера могут похоронить на Новодевичьем кладбище, если у Купченко не будет иных пожеланий.

Соболезнования в связи со смертью Ланового выразил Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть.

Телеграмму с соболезнования родным и близким Ланового направил Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства отметил, что многогранное творчество актера, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах и личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.



Фото: Москва 24

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью Москве 24 заявила, что относится к тому поколению, которое с восторгом смотрело фильмы Ланового, когда они только выходили на экраны.

"На этих фильмах мы воспитывались: характер, отношение к жизни, система ценностей. И я хотела бы сказать, что Василий Семенович был замечательным гражданином своей страны, потому что в самое трудное время – и в 1990-е годы, и в 2000-е годы, и до последнего своего дня – он общался с людьми и проповедовал систему ценностей, патриотических ценностей", – поделилась она.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в словах соболезнования отметила, что Лановой был "настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту".

"Благодаря выдающимся личным качествам Василий Семенович создал неповторимые героические образы, которые и по сей день служат примером для разных поколений", – приводит слова Любимовой пресс-служба министерства.

Кинорежиссер Никита Михалков назвал Ланового "настоящей звездой российского кинематографа". Актер и коллега по съемочной площадке Александр Иншаков вспомнил в разговоре с Москвой 24, что любая встреча с Василием Семеновичем была очень приятной.





Александр Иншаков актер Это целая веха в нашей истории. Работали с ним, были в Стамбуле, где снимали нашу картину "Рыцарский роман". Я вместе с ним был членом общественного совета при Минобороне. Он был замечательным человеком, это для всех большая потеря.

Народный артист России Евгений Князев заявил, что вся жизнь Ланового была по-настоящему подвигом.

"Кончина Василия Семеновича – это не только потеря для нашего Вахтанговского театра, где он прослужил 60 лет, и для нашего института, но и для всей страны, для всего государства. Лановой был человеком, который служил своей Родине, он защищал свою Родину до последних дней своей жизни. Трудно найти какие-то слова, когда уходят такие люди", – сказал Князев.

В некрологе на сайте Театра Вахтангова, в котором актер служил с 1957 года, сказано, что он был олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты и мужества. Память Ланового могут увековечить в столице табличкой или монументом. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил Герасимов.

"Дорогой Вася, Василий Семенович, я очень рад, что был твоим другом. Конечно, память о тебе сохранится, конечно, будет и памятная доска на твоем доме. Я думаю, ты достоин того, чтобы был и памятник в твою честь", – подчеркнул он.



Фото: Москва 24

Неподдельный патриот

Почти вся жизнь Василия Ланового нераздельно связана с Москвой. Здесь 16 января 1934 года он появился на свет, здесь в 12 лет делает первые шаги на актерском поприще, посещая занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛ. Закончив школу, изначально решил учиться на журналиста, но уже после первого курса забрал документы из МГУ и прошел конкурс в Театральное училище имени Щукина.

Он выпустился оттуда в 1957 году и тут же пришел на службу в Театр имени Вахтангова, где будет играть практически до самой смерти. Исполнит десятки, если не сотни безукоризненных ролей, которыми навсегда покорит зрителя.

Талант такого масштаба, конечно, не мог не вырваться за пределы театральной сцены. Лановой сыграл роли в более чем 50 фильмах и сериалах. Это и Павел Корчагин в "Как закалялась сталь" (1956 год), и Анатоль Курагин в "Войне и мире" Сергея Бондарчука (1965–1967 годы), и Иван Варавва из фильма "Офицеры" (1971 год). Памятник, который украшает герой Ланового из этой картины, был открыт в 2013 году на Фрунзенской набережной.

Артист был неподдельным патриотом своего отечества. В 2015 году он стал заниматься развитием и поддержкой движения "Бессмертный полк России". Был его флагманом, ориентиром, примером для подражания. Тема победы нашей страны в Великой Отечественной войне для Ланового являлась сакральной.





Василий Лановой народный артист СССР Сейчас многие хотят принизить значение нашей страны в разгроме фашизма. Ладно если это делают западные идеологи, но мерзко видеть, как наши доморощенные холуи подпевают им из конъюнктурных соображений. Эти люди посягают на святое.

Лановой награжден орденами Дружбы народов и Почета, "За заслуги перед отечеством" III и IV степеней, орденом Александра Невского, Почетной грамотой президента РФ. Лауреат множества премий и наград, почетный гражданин Керчи и Москвы. Большой актер и неповторимая личность.

Москва 24 выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и поклонникам Василия Ланового.