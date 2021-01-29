Путин выразил соболезнования родным Василия Ланового

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уточняется, что российский лидер направил им телеграмму.

Народный артист СССР скончался 28 января в возрасте 87 лет. За несколько часов до этого сообщалось, что актера перевели в реанимацию.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У артиста выявили поражение 5% легких и был поставлен диагноз "пневмония".

О времени и месте прощания с артистом сообщат позже. Память о Лановом планируют увековечить в Москве табличкой или монументом.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Он также исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.

