В Театре Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист СССР Василий Лановой был олицетворением благородства и достоинства. Об этом говорится на сайте Театра Вахтангова, где он работал.

"Непобедимым в верности своим пристрастиям – человеческим и гражданским. Это, наверное, о нем сказал Шекспир: "Будь верен самому себе, тогда ты и другим вовеки не изменишь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Лановой до последнего оставался в строю. В декабре он принимал участие в спектаклях "Посвящение Еве" и "Последние луны".

"И даже когда пришло известие о его болезни, то не было сомнений – он обязательно поправится, он выберется, он сможет", – заключили в театре.

Уточняется, что о времени и месте прощания будет сообщено позже. Ранее стало известно, что память Ланового увековечат в Москве табличкой или монументом.

"Звезды советского экрана": Василий Лановой

Народный артист СССР скончался в четверг в возрасте 87 лет. 28 января стало известно, что актера перевели в реанимацию.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.