Память Ланового планируют увековечить в Москве

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Память народного артиста СССР Василия Ланового увековечат в Москве памятной табличкой или монументом.

Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Здесь важно понять, где и как, а так, конечно, увековечат память Василия Семеновича всеми возможными способами", – отметил Герасимов.

Он напомнил, что за Лановым остается звание "Почетный гражданин Москвы", которого артист был удостоен в декабре 2020 года.

Сергей Собянин ранее выразил соболезнования родным и близким Ланового. Мэр отметил, что мужественные герои, которых играл актер, стали кумирами миллионов зрителей.

"Звезды советского экрана": Василий Лановой

Народный артист СССР скончался в четверг в возрасте 87 лет. 28 января стало известно, что актера перевели в реанимацию.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.