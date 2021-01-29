Коллеги назвали кончину Ланового невосполнимой утратой для культуры

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Режиссер и сценарист Карен Шахназаров назвал кончину Василия Ланового невосполнимой утратой для российской культуры. Он добавил, что артист будет жить всегда – в своих ролях и фильмах.

"Огромная потеря для нашей культуры. Человек, который сыграл много ролей в фильмах, которые формировали мировоззрение десятков миллионов советских и уже российских граждан", – заявил он "Пятому каналу".

Вся жизнь и творческая карьера Ланового является примером служения и верности своим идеалам, подчеркнул актер Юрий Назаров.

"Василий Семенович был такой, чем выгодно отличался от большинства артистов, которые совесть не всегда уважали, а он уважал и остался верен стране, своей судьбе и своей Родине. Это сегодня, как показало время, не очень в моде, но он таким был, таким и ушел", – отметил он телеканалу "Звезда".

Актриса Нонна Гришаева заявила, что была счастлива работать с Лановым на одной сцене в Театре имени Вахтангова.

"Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа. Я почему-то верила, что он победит", – сказала Гришаева РЕН ТВ.

Светлана Немоляева, которая была знакома с артистом с юности, выразила соболезнования супруге, театру и всем людям, которые знали и любили Ланового.

"Понимаю, что возраст, но он был такой подвижный, живой и энергичный. Он все время проводил в театре и дня без него не мог прожить. Утрата Васи Ланового для меня личное горе и трагедия", – цитирует Немоляеву телеканал "Звезда".

"Звезды советского экрана": Василий Лановой

Народный артист СССР скончался в четверг в возрасте 87 лет. 28 января стало известно, что актера перевели в реанимацию.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.