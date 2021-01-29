Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прощание с Василием Лановым пройдет в театре имени Вахтангова 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

"Прощание пройдет в нашем театре 1 февраля, оно состоится с 10:00 до 12:00", – отметил директор, уточнив, что похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище.

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Ранее его перевели в реанимацию.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.

