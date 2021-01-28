Василий Лановой переведен в реанимацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народного артиста СССР Василия Ланового, госпитализированного с COVID-19, перевели в реанимационное отделение, рассказал директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Об этом сообщает ТАСС.

"Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей", – рассказал Крок.

2 января стало известно, что тест на коронавирус Василия Ланового и его супруги, народной артистки РСФСР Ирины Купченко показал положительный результат. Актер был госпитализирован.

Позже Купченко рассказала, что у ее мужа обнаружили поражение 5% легких, которое развилось на фоне пневмонии.