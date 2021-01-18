Лию Ахеджакову выписали из больницы после COVID-19

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
После перенесенного коронавируса из больницы выписали народную артистку России Лию Ахеджакову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр Современник.
"Лия Меджидовна выписана из больницы", – рассказала собеседница агентства.
9 января стало известно, что народную артистку России Лию Ахеджакову положили в больницу. У нее обнаружили COVID-19.
Ранее народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Его положили в больницу 2 января.
В Москве за сутки выявили 3 679 случаев коронавируса