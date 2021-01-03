Близкий друг рассказал о состоянии Бориса Грачевского

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Друг художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Владимир Долинский рассказал о состоянии Бориса Грачевского. По его словам, он идет на поправку, но о выписке пока речи не идет, пишет РИА Новости.

Ранее супруга Грачевского рассказала, что ее муж, госпитализированный с коронавирусом, находится в стабильном тяжелом состоянии без ухудшений.

О своей госпитализации 71-летний Грачевский сообщил сам. До этого он проходил терапию в домашних условиях. Позднее режиссера перевели в реанимацию.