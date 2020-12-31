Супруга Грачевского рассказала о его состоянии

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, находится в стабильном тяжелом состоянии без ухудшений. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская в видео, опубликованном в ее Instagram.

"Ухудшений на данный момент нет. Я прошу прессу не комментировать то, что сейчас происходит, и не говорить неправду. Мой муж действительно находится в больнице на лечении... Врачи 52-й больницы делают все, состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось", – заявила она.

Как уточнила Белоцерковская, перевод Грачевского в реанимационное отделение был необходим, однако он находится в сознании и способен говорить.

О своей госпитализации 71-летний Грачевский сообщил сам. До этого он проходил терапию в домашних условиях.

Позднее режиссера перевели в реанимацию.