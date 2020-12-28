Актер Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом

Фото: Москва 24
Российского актера Сергея Жигунова госпитализировали с коронавирусом. Лечение он получает в одном из медучреждений Ялты, сообщает "Экспресс газета".
"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но, поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню", – отметил Жигунов.
Актер также поблагодарил врачей больницы и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом, пожелав им здоровья.
Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали актрису Алису Фрейндлих. По информации пресс-службы Большого драматического театра имени Товстоногова, актриса доставлена в медицинское учреждение 25 декабря в связи с COVID-19.
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