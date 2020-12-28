В БДТ рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом, находится в реанимации, ее состояние стабильное. Об этом рассказали в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ), передает ТАСС.

"В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", – сказали в театре.

Там уточнили, что артистку госпитализировали в больницу № 122 имени Соколова.

28 декабря также стало известно, что художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом в Городскую клиническую больницу № 52.