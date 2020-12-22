Актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Актриса Малого театра Ирина Муравьева заразилась коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

"Болеет Ирина Вадимовна, на сегодняшний день она не была госпитализирована, врачи сказали, что у нее нетяжелая форма коронавируса", – уточнила она.

Ирина Муравьева известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Карнавал" и других. С 1993 года служит в Государственном академическом Малом театре в Москве.

Ранее стало известно, что создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский заразился коронавирусом и находится дома на лечении.