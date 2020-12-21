Борис Грачевский заразился COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский заразился коронавирусом и находится дома на лечении. Об этом сообщил сам режиссер, передает РИА Новости.
"Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую", – сказал Грачевский, отвечая на вопрос, действительно ли он болен COVID-19.
Борис Грачевский – российский режиссер и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш". В 2009 году на экраны вышел его первый полнометражный художественный фильм "Крыша", а в 2015-м режиссер представил свой второй фильм "Между нот, или тантрическая симфония".
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился президент Франции Эммануэль Макрон. В соответствии с правилами санитарной безопасности он ушел на самоизоляцию. Владимир Путин выслал французскому коллеге телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления.
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