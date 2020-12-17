Фото: ТАСС/JOHN THYS/POOL/EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

"У президента республики было диагностировано заболевание COVID-19", – объявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Согласно действующим в республике правилам, Макрон уйдет на самоизоляцию, в которой проведет не менее 7 дней. Работать он будет дистанционно.

Ранее стало известно, что премьер-министр африканского королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини скончался после заражения COVID-19. Ему было 52 года.