Премьер-министр государства Эсватини скончался после заражения COVID-19

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Умер премьер-министр африканского королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини. Он этом говорится в заявлении на официальной странице правительства страны в Twitter.

Известно, что Дламини скончался в возрасте 52 лет. Он умер в больнице в ЮАР после госпитализации с коронавирусом COVID-19.

"Их Величества объявляют о печальной кончине его превосходительства премьер-министра Амброза Мандвуло Дламини", – говорится в публикации.

15 ноября Мандвуло Амброзе Дламини заявлял о том, что заразился коронавирусом. Он отмечал, что чувствует себя хорошо, но позднее был госпитализирован.

Дламини занимал пост главы правительства Эсватини с октября 2018 года.