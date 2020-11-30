Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров. Ему было 73 года.

"Скончался известный бизнесмен, создатель бренда, президент группы компаний "Ростагрокомплекс" Борис Александров. Руководство и коллектив союза, молочная отрасль выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Александрова родным, близким и коллективу покойного", – говорится на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли.

По данным СМИ, у Александрова в начале месяца выявили коронавирусную инфекцию.

Борис Александров начал развивать собственное производство молочной продукции в начале 1990-х годов. В 1995 году он основал компанию "Ростагроэкспорт".

Самым главным и известным его брендом стали глазированные сырки "Б. Ю. Александров". В 2000-х годах его компания также выпустила плавленые сыры под брендами "Дружба", "Янтарь", "Коралл" и "Шоколадный".