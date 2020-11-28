Умер участник группы "Дюна" Андрей Апухтин

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Скончался участник группы "Дюна" Андрей Апухтин. Об этом сообщила жена лидера музыкального коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.

Известно, что музыкант Апухтин ушел из жизни в возрасте 58 лет.

"Ушел из жизни замечательный̆ человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет", – написала Сенчукова в своем Instagram.

В комментариях к публикации Сенчукова отметила, что причиной смерти музыканта не был коронавирус.

Апухтин работал в "Дюне" с 1991 года. Он был клавишником группы.

"Дюна" являлась одной из самых популярных российских групп. Среди наиболее известных композиций коллектива: "Страна Лимония", "Привет с большого бодуна", "Борька-бабник" и "Коммунальная квартира".