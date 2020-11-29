Бывший президент РАН Владимир Фортов скончался

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов скончался. Ему было 74 года. Об этом сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.

"Скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013–2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", – приводит РИА Новости слова Иванова.

Академик болел коронавирусом, отметили в пресс-службе Академии наук.

Владимир Фортов родился в 1946 году в Ногинске. В 1971 году защитил кандидатскую в Московском физико-техническом институте. Вице-президентом РАН он стал в 1996 году, а уже в 2013 году его избрали президентом Академии.

Фортов является лауреатом Государственной премии СССР (1988) и Государственной премии России (1997), а также многих других.