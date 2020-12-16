Фото: Москва 24/Александр Авилов

Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом. Симптомы заболевания появились у него еще 10 декабря, сообщает "Экспресс газета".

Врачи поставили артисту диагноз "острая инфекция верхних дыхательных путей". При этом его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Самочувствие Маковецкого стабильное, госпитализировать его не стали. Уточняется, что актер находится дома и соблюдает самоизоляцию. Его лечение контролируют врачи.

Ранее стало известно, что супруга знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон заразилась коронавирусом. По словам жены бывшего фронтмена группы Black Sabbath, ее результат на COVID-19 оказался положительным.