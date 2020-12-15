Шэрон Осборн заразилась коронавирусом

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Супруга знаменитого британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Twitter.

По словам жены бывшего фронтмена группы Black Sabbath, ее результат на COVID-19 оказался положительным. В то же время у 72-летнего Оззи тест отрицательный.

"После непродолжительной госпитализации в данный момент я выздоравливаю вдали от Оззи", – написала Шэрон. Она пожелала всем здоровья.

В январе прошлого года Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Его жена Шэрон рассказывала, что эта болезнь не смертельная, но она влияет на нервы.

Сам Осборн рассказал, что в апреле отправится на лечение в Швейцарию. Оно продлится порядка полутора-двух месяцев.

В феврале прошлого года Оззи Осборн попал в больницу после обострения старой травмы на фоне пневмонии. В апреле он был вынужден перенести все концерты своего тура на 2020 год.

Оззи Осборн – один из основателей рок-группы Black Sabbath. Его творчество оказало влияние на развитие хард-рока и хеви-метала. Сейчас музыкант проживает в США.