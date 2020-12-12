Власти Китая закрыли город на границе с Россией из-за вспышки коронавируса

18:42
Фото: mons.wikimedia.org
Власти Китая закрыли граничащий с Россией город Дуннин в провинции Хэйлунцзян. Это связано с внезапной вспышкой там коронавируса нового типа. Об этом сообщила руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.
Согласно новым мерам город не смогут покидать люди ни пешком, ни на транспорте. Также в Дуннине остановит работу общественный транспорт, нельзя будет ездить и на личных автомобилях. Передвигаться по городу по специальным пропускам смогут только медики, военнослужащие и кадровые работники, ответственные за борьбу с пандемией. Также право на передвижение получат водители по особому разрешению, перевозящие продукты и другие товары.
Кроме того, руководители всех торговых точек города и коммунальных служб обязаны будут предоставить результаты тестов на коронавирус всех сотрудников местной администрации. Сделать это необходимо в течение пяти дней.
Ограничения вступают в силу в 00:00 13 декабря.
Как сообщает ТАСС, в четверг в провинции Хэйлунцзян выявили один местный случай заражения коронавирусом нового типа. Всего там зафиксировано пять заразившихся.
Уточняется, что в данном регионе уже несколько месяцев не было случаев местного заражения. Население Дуннина составляет 210 тысяч человек. Он расположен в 60 километрах от Владивостока.
Впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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