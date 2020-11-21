Си Цзиньпин предложил создать международный механизм признания "кода здоровья"

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Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, сообщает РИА Новости.

"Китай предлагает создать международный механизм "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны", – заявил китайский лидер.

В Китае такая система действует с весны в соцсетях WeChat и Alipay. Жители и гости городов обязаны зарегистрироваться и показывать "код здоровья" того города, где находятся.

Код собирает данные о местонахождении человека и в зависимости от безопасности этих районов, показывает цвет. Всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в здание, транспорт, на мероприятие, в общественные места можно только при зеленом "коде здоровья".

Если же данные свидетельствуют о болезни и угрозе для окружающих, то человек получает красный код с запретом на посещение общественных мест.

Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех. По его словам, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить вакцину всем нуждающимся странам.