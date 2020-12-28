Врачи опровергли данные, что Алиса Фрейндлих находится на аппарате ИВЛ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сейчас на кислородной поддержке. Как уточнила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России, актриса не на аппарате ИВЛ, сообщает РИА Новости.
Известно, что состояние Фрейндлих пока еще тяжелое, но стабильное. По информации пресс-службы Большого драматического театра имени Товстоногова, актриса доставлена в медицинское учреждение 25 декабря в связи с COVID-19.
"Сейчас актриса, состояние которой стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей", – уточнила собеседница агентства. В настоящий момент актрисе предоставляют медикаментозную поддержку, которая соответствует ее возрасту и состоянию.
Кроме того, представитель центра имени Соколова добавляет, что народная артистка СССР до госпитализации в течение недели лечилась дома.
"До того как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по скорой, она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких", – говорится в сообщении.
Ранее в БДТ рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих. Она находится в реанимации.
Алиса Фрейндлих и Борис Грачевский госпитализированы с коронавирусом
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