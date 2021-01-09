Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

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Народную артистку России Лию Ахеджакову положили в больницу. У нее обнаружили коронавирус. Об этом рассказал директор театра "Современник" Игорь Попов.

По его словам, актриса чувствует себя хорошо.

"Да, она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее", – приводит РИА Новости слова Попова.

Ранее народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Его положили в больницу 2 января.

Также коронавирус обнаружили у народного артиста СССР Василия Ланового и его жены Ирины Купченко. Спектакли Театра имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

