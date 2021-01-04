Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Санкт-Петербурге

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Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Большого драматического театра Татьяну Архипову.

"2 января его госпитализировали с коронавирусом в больницу № 40, а вчера еще жену его госпитализировали", – сказала Архипова.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у народного артиста СССР Василия Ланового и его жены Ирины Купченко. Спектакли Театра имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

До этого с коронавирусом госпитализировали актрису Алису Фрейндлих. 86-летняя артистка доставлена в Клинический центр имени Соколова. Сообщалось, что в ее состоянии намечается небольшая положительная динамика.