Актрису Жемчужную госпитализировали с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народная артистка России, актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусной инфекцией. Сейчас она находится в больнице, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент актриса чувствует себя нормально. Она подтвердила, что был выявлен COVID-19.

"Мне капельницы делают разные, получше немножко", – уточнила Жемчужная.

Екатерина Андреевна Жемчужная родилась 28 марта 1944 года. Она снималась в кино, в том числе в фильмах "Цыганское счастье", "Карнавал" и многих других лентах.

Ранее сообщалось, что госпитализированная с коронавирусом Алиса Фрейндлих остается в реанимации. Контрольная компьютерная томография показала положительную динамику в верхних долях легких.