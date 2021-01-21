Госпитализированная с коронавирусом Фрейндлих остается в реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, продолжает лечение в палате интенсивной терапии, сообщили ТАСС в пресс-службе клинической больницы № 122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.
Состояние артистки стабильно тяжелое. Фрейндлих остается в отделении реанимации. Контрольная компьютерная томография показала положительную динамику в верхних долях легких.
Отмечается, что в больнице прошел консилиум с привлечением московских консультантов, и лечение актрисы признали правильным. За Фрейндлих закрепили постоянного специалиста по массажу и ЛФК, который будет поднимать и переворачивать пациентку по более интенсивной схеме.
В госпитале также опровергли появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении состояния актрисы.
86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге 25 декабря. По информации пресс-службы Большого драматического театра имени Товстоногова, актриса доставлена в медицинское учреждение в связи с COVID-19.
Актрисе предоставляют медикаментозную поддержку, которая соответствует ее возрасту и состоянию. До госпитализации в течение недели артистка лечилась дома.
Врачи оценили состояние Алисы Фрейндлих как стабильно тяжелое
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