Супруга Василия Ланового рассказала о его самочувствии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист СССР Василий Лановой был доставлен в больницу. КТ показало, что у него пневмония на фоне COVID-19, заявила ТАСС его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

У актера, по словам супруги, поражено 5% легких. "Привезли в госпиталь. Сделали КТ, у Василия Семеновича обнаружено поражение 5% поставили диагноз "пневмония", – рассказала Купченко. Она добавила, что сама потом будет лечиться дома, но пока решила остаться с мужем.

"Его лечат очень щадяще, гармонично, каждый день будут брать анализ крови", – уточнила Купченко. Лановой будет оставаться в медицинском учреждении не менее 10 дней.

До этого актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге с коронавирусной инфекцией. 86-летняя артистка была доставлена в Клинический центр имени Соколова. Медики оценили ее состояние, как тяжелое.