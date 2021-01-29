В Гильдии актеров кино назвали громадной потерей смерть Василия Ланового

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Директор российской Гильдии киноактеров Валерия Гущина прокомментировала смерть народного артиста СССР Василия Ланового. Утрату мэтра отечественной культуры она назвала громадной потерей, сообщает RT.

"Это, бесспорно, один из самых талантливых артистов театра и кино, но прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдет наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового… Это громадная потеря. И сейчас слова не укладываются в предложение, которое может выразить уровень потери, которая нас всех потрясла. Светлая память этому великому гражданину, великому артисту и просто очень родному для нас человеку", – заявила Гущина.

Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, педагог Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Соболезнования родным и близким выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

2 января Лановой был госпитализирован с коронавирусом. Актеру был поставлен диагноз "пневмония" в связи с поражением пяти процентов легких. 28 января его перевели в реанимацию, где позднее он скончался.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.