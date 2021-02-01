Завершилась церемония прощания с Василием Лановым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Театре имени Вахтангова завершилась церемония прощания с актером театра и кино, мастером художественного слова и народным артистом СССР Василием Лановым. Артист умер 28 января в возрасте 87 лет.

Актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Проститься с Лановым пришли первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Также гражданскую панихиду посетили глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, Александр Олешко, Бедрос Киркоров и другие.

Гроб с телом Ланового был установлен на сцене театра, в котором он прослужил более 60 лет.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.