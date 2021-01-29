Умер Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

Фото: ТАСС/imago stock&people/imago/Gerhard Leber

Лауреат Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен скончался, сообщает ТАСС. Нидерландский химик ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Крутцен – пионер исследований в области климатических изменений. Нобелевскую премию по химии он получил в 1995 году совместно с Марио Молиной и Роуландом Шервудом.

Он исследовал озоновые дыры в атмосфере. Ученый обнаружил, что оксиды азота разрушают слой стратосферного озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца.

В 1999 году Крутцена избрали иностранным членом Российской академии наук.