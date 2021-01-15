Фото: кадр из фильма "Учитель в законе. Продолжение", режиссер – Александр Мохов

Скончался актер Александр Воробьев, сообщает "Экспресс газета".

"С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет", – говорится в сообщении Московского театра Олега Табакова.

В театре уточнили, что с "Табакеркой" у Воробьева связана вся актерская жизнь. Служить этому театру он решил после просмотра спектакля "Полоумный Журден". Он был принят в труппу 1 января 1989 года.

Воробьев исполнил роли в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Есенин", Адмиралъ" и многих других.