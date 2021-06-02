Собянин назначил главу управы района Тропарево-Никулино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил Николая Скворцова на должность главы управы района Тропарево-Никулино. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Скворцов занимал должность заместителя главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и услуг района Раменки.

"Назначить Скворцова Николая Ивановича на должность главы управы района Тропарево-Никулино города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", – говорится в документе.

Другим распоряжением Сергей Собянин освободил от должности Назима Намазова, ранее возглавлявшего район. Уточняется, что он покинул пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков назначен новым начальником управления ГИБДД по Москве. Он сменил временно исполняющего обязанности начальника управления полковника полиции Алексея Диокина.

