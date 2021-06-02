Собянин назначил главу управы района Тропарево-Никулино

20:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин назначил Николая Скворцова на должность главы управы района Тропарево-Никулино. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее Скворцов занимал должность заместителя главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и услуг района Раменки.
"Назначить Скворцова Николая Ивановича на должность главы управы района Тропарево-Никулино города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", – говорится в документе.
Другим распоряжением Сергей Собянин освободил от должности Назима Намазова, ранее возглавлявшего район. Уточняется, что он покинул пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
Ранее сообщалось, что бывший замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков назначен новым начальником управления ГИБДД по Москве. Он сменил временно исполняющего обязанности начальника управления полковника полиции Алексея Диокина.
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